Mathias Pogba annonce des grosses révélations sur Kylian Mbappé et Paul Pogba

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Mathias Pogba, attaquant libre de tout contrat passé par Pescara, Tours ou encore le Sparta Rotterdam, a promis des révélations exclusives sur son frère Paul, arrivé à la Juventus cet été, son compère en équipe de France Kylian Mbappé mais également leur avocate Rafaela Pimenta. Il a d'ailleurs promis des nouvelles explosives concernant le buteur du PSG : «je pense que ce que j'ai à dire va intéresser beaucoup de monde. Je vous parlerai de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Il y aura de nombreux éléments et témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit.»

Concernant son frère champion du monde 2018, il espère changer l'avis des supporters de toute l'Europe et rappeler son mérite d'être considéré comme un joueur de haut niveau: «si je fais cette vidéo, j'estime que les supporters français, italiens, anglais, espagnols, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore, l'équipe de France et la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses, afin de décider, en toutes connaissance de cause, s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public, s'il mérite sa place en équipe de France, s'il mérite d'être titulaire à la Juventus, qu'il est une personne digne de confiance.»