OM - Reims : Roberto De Zerbi impressionné par le Vélodrome

Pour sa grande première au Vélodrome, Roberto De Zerbi ne pourra pas célébrer une victoire. Malgré un contenu attrayant rempli de potentiel, l’OM est tombé dans le piège tendu du Stade de Reims (2-2). Après la rencontre, le tacticien des Phocéens a néanmoins glissé un mot aux supporters marseillais après avoir découvert l’ambiance du stade :

La suite après cette publicité

«Je suis très heureux d’être là, c’est une énorme responsabilité pour ce public et la direction. Je travaille beaucoup avec eux. Je suis énervé après ce match mais on va s’améliorer, je vais vous l’assurer. Je suis déçu et énervé», a déclaré l’entraîneur italien au micro DAZN. Pour une fois, le mariage semble bien se passer entre le public marseillais et un coach.