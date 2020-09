AS Roma : Edin Dzeko demande à partir

Ce mercato est plus que surprenant. Outre le fait qu'en France il a été coupé en deux, il se terminera en Europe le 5 octobre prochain et les formations sont en difficultés financières et ne peuvent donc pas investir des montants colossaux. Mais il reste quelques équipes capables de dynamiter le marché et de commencer le jeu des chaises musicales. C'est notamment le cas de l'autre côté des Alpes, en Italie.

La Juventus se cherche un attaquant. C'est un secret de polichinelle. Les Juventini ont jeté leur dévolu sur Luis Suarez, poussé dehors du FC Barcelone. Sauf que les Turinois attendent surtout que l'Uruguayen de 33 ans se débarrasse de son contrat pour le recruter librement. Mais c'est loin d'être la seule option des pensionnaires du Juventus. Une autre se nomme Edin Dzeko, l'avant-centre de 34 ans de l'AS Roma.

La Roma verrait son départ d'un bon oeil

D'ailleurs, c'est un duel entre les deux qui semble se dessiner. Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport avance une importante information. Le géant bosnien aurait demandé aux dirigeants de la Louve de le laisser partir à la Juventus. On pourrait croire que cela n'arrange pas vraiment les affaires du club de la capitale italienne. Mais que nenni. Les Romains verraient d'un bon oeil son départ.

C'est bien simple. Il touche 7,5 millions d'euros nets par an et son départ, vers la Juventus ou ailleurs, allégerait la masse salariale. En outre, les Romanisti pourraient récupérer entre 12 et 15 millions d'euros sur ce transfert. De quoi pouvoir les réinvestir, pourquoi pas dans l'attaquant polonais du Napoli, Arkadiusz Milik. Le jeu des chaises musicales concernant les attaquants peut débuter !