PSG : Presnel Kimpembe donne des indications sur l’avenir de Mbappé

C’est l’un des dossiers chauds du PSG depuis de longs mois maintenant. Kylian Mbappé prolongera-t-il son contrat qui expire en juin 2022 ? La direction parisienne négocie intensément avec le joueur pour tenter de le convaincre de rester encore quelques années à Paris.

La suite après cette publicité

Lors d’un entretien accordé à l’AFP, Presnel Kimpembe est revenu sur le futur de Mbappé. Pour lui pas de doute, il fera le meilleur choix possible et sera à Paris l’année prochaine. « Son avenir ? Il faut lui demander. Mais je ne m’inquiète pas pour ça, je pense que Kylian est un grand garçon et qu’il prendra la bonne décision, en tout cas je l’espère du fond du cœur. Il sera Parisien. »