Angleterre : Harry Kane devient le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions

Après Cristiano Ronaldo et sa 197e cape sous le maillot du Portugal, lui permettant de devenir le joueur le plus capé de l’histoire du football de sélection, l’attaquant de Tottenham Harry Kane a, de son côté, battu un autre record avec la tunique blanche du Royaume de Sa Majesté. En effet, buteur sur penalty juste avant la pause face à l’Italie ce jeudi soir (match à suivre sur notre live commenté), le Spur devient officiellement le meilleur buteur de la sélection anglaise.

Le joueur de 29 ans, qui disputait sa 81e rencontre avec les Three Lions face à la Squadra Azzurra, avait déjà égalé l’ancien détenteur du record, Wayne Rooney, avec son but égalisateur face à l’équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Avec cette 54e réalisation pour son entrée en lice en qualifications de l’Euro 2024, il devient également le septième meilleur buteur de l’histoire de ces éliminatoires au 21e siècle, à égalité avec le Bosnien Edin Dzeko et l’Allemand Miroslav Klose.

