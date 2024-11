Bayern Munich : un club anglais avance ses pions pour Mathys Tel

La saison passée, il était unanimement considéré comme l’un des plus grands espoirs mondiaux à son poste. Brillant lors de ses entrées en jeu avec le Bayern Munich, Mathys Tel était impressionnant au sein de l’un des clubs les plus prestigieux d’Europe avec 10 buts et 6 passes décisives en 41 apparitions. Cette saison, avec l’arrivée de Vincent Kompany sur le banc bavarois, la donne a légèrement changé pour l’ancien Rennais. Même s’il est apparu à 7 reprises, le natif de Sarcelles peine à convaincre le coach belge de lui offrir plus de temps de jeu.

Dès lors, la direction bavaroise envisage un prêt pour ne pas entraver la progression de son jeune joueur. Pour autant, l’attaquant de 19 ans ne serait pas enclin à l’idée de quitter les pensionnaires de l’Allianz Arena sous la forme d’un prêt. Pour autant, d’après les dernières informations de Sky Germany, Nottingham Forest a pris des renseignements afin d’attirer le joueur dans leurs filets dès janvier. Sous contrat jusqu’en 2029 avec le Bayern, Mathys Tel aura le dernier mot dans ce dossier alors que le Werder Brême serait également en embuscade.