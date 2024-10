Bayern Munich : l’avenir de Mathys Tel se complique fortement

En un an, la situation de Mathys Tel a bien changé. Alors qu’il avait démarré la saison 2023/2024 sur les chapeaux de roues avec 6 buts en 10 matches sous les couleurs du Rekormeister, ce qui lui avait permis de découvrir l’équipe de France U21, l’attaquant français est aujourd’hui dans une situation plus compliquée. Déjà la saison passée, son début d’exercice probant avait été accompagné d’une longue disette puisqu’il avait enchaîné 20 matches de rang avec le Rekordmeister sans trouver le chemin des filets tout en voyant son temps de jeu se réduire drastiquement.

En délicatesse avec Thomas Tuchel, Mathys Tel pensait que l’arrivée cet été de Vincent Kompany allait changer sa situation. Cependant, c’est tout le contraire qui est en train d’arriver au natif de Sarcelles. Titulaire à 2 reprises cette saison pour 6 apparitions au total et seulement 179 minutes de jeu, Mathys Tel est resté plus longtemps en dehors du terrain que dessus. Il a connu 6 rencontres où il a vécu les 90 minutes sur le banc de touche sans entrer. Une situation difficilement tenable sur la durée pour lui qui a besoin d’enchaîner pour continuer de progresser.

Vers un prêt en janvier ?

Vincent Kompany avait toutefois tenu à le soutenir à l’approche du choc contre le Bayer Leverkusen il y a un mois : «je tiens à dire que nous croyons vraiment en Mathys Tel. Mathys a un grand talent. Il sera disponible demain. Nous avons une équipe avec beaucoup de concurrence. C’est bien, mais nous lui voyons un grand avenir.» Depuis, l’attaquant français n’a pas vu son cas s’arranger et il court toujours derrière son premier but de la saison. Celui qui a prolongé son contrat en mars dernier jusqu’en juin 2029 sait que le Rekordmeister croit en lui mais à court terme cela semble compliqué.

Alors que la position d’attaquant titulaire est bouchée avec Harry Kane qui empile les buts et compte déjà 15 réalisations et 6 offrandes en 12 rencontres, Matyhs Tel n’a pas plus sa chance aux autres postes. En effet, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Kingsley Coman et Leroy Sané ont l’avantage sur lui pour occuper les trois positions derrière l’attaquant. Selon Sky Sports Germany, le Bayern Munich pourrait donc être tenté de le prêter cet hiver même si le principal intéressé souhaite surtout s’imposer au sein du club bavarois. Par le passé, le Werder Brême et le Borussia Mönchengladbach avaient pris des renseignements.