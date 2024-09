Bayern Munich : le dossier Mathys Tel prend une tournure inattendue

Cette saison, la colonie de joueurs français s’est agrandie au Bayern Munich. En effet, Michael Olise a rejoint ses compatriotes Dayot Upamecano (25 ans), Sacha Boey (24 ans), Kingsley Coman (28 ans) et Mathys Tel (19 ans) chez les pensionnaires de l’Allianz Arena. Concernant le dernier nommé, il défend les couleurs de l’écurie allemande depuis l’été 2022. Convaincus par son talent, ses qualités et son potentiel, les Munichois avaient mis 20 M€ sur la table pour l’arracher aux mains du Stade Rennais. Un club où il a fait ses premiers pas dans le monde professionnel en août 2021 à 16 ans et 110 jours. Tout s’est enchaîné ensuite pour Tel, qui a rejoint le Bayern Munich.

La suite après cette publicité

Le Français a connu des hauts et des bas à Munich

Utilisé à 28 reprises lors de sa première année, dont 2 fois en tant que titulaire, il a marqué 6 buts sous les ordres de Julian Nagelsmann puis de Thomas Tuchel. Malgré des rumeurs concernant un prêt, les dirigeants allemands ont fermé la porte à un départ du Français durant le mercato d’été 2023. Ils ont assuré compter sur le jeune joueur. Au final, le footballeur de 19 ans est apparu à 40 reprises lors de l’exercice 2023-24, dont 9 fois dans la peau d’un titulaire. Un temps de jeu qu’il a mis à profit puisqu’il a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives. Cela a de nouveau mis en alerte certains clubs désirant lui offrir une place de titulaire à part entière.

À lire

Vidéo : l’incroyable fail de Thomas Müller à l’entraînement

Mais son agent a rapidement mis les choses au clair dans les colonnes de TZ. « Mathys a récemment signé un nouveau contrat longue durée avec son club. Il est en train d’apprendre auprès de l’élite. Nous prenons les roses et avec elles les épines. On se remet en question, on travaille et on avance. Peu importe qui sera l’entraîneur la saison prochaine, Mathys sera disponible et continuera à apprendre pour conquérir sa gloire et les titres que tout le monde attend à Munich. C’est sa seule préoccupation après une saison d’apprentissage.» Resté en Bavière, Tel a démarré sa troisième saison avec motivation et ambition. D’autant que l’arrivée de Vincent Kompany pouvait redistribuer les cartes pour le Français, auteur d’une bonne préparation estivale.

La suite après cette publicité

Un début de saison compliqué

Titulaire face au SSV Ulm 1846 en Coupe d’Allemagne le 16 août dernier (63 minutes de jeu), il a ensuite été envoyé sur le banc face à Wolfsbourg en championnat. Puis, il a été titulaire face à Fribourg (59 minutes de jeu) avant de retrouver le banc contre Holstein Kiel (14 minutes de jeu). Mardi soir, il n’est même pas entré en jeu lors du carton 9 à 2 de son équipe face au Dinamo Zagreb en Ligue des champions. D’ailleurs, Bild explique ce jeudi qu’il est «l’un des rares perdants de ce début de saison au FC Bayern.» Le média allemand ajoute que le choix de Kompany de se passer de ses services lors de cette rencontre n’a pas été une surprise pour les supporters comme le joueur, qui «n’a récemment fourni pratiquement aucun argument pour obtenir plus de temps de jeu.»

Bild ajoute que l’attaquant (3 matches, 0 but et assist) a eu sa chance lors des deux premiers matches de la saison, mais qu’il a déçu. C’est également l’avis de Lukas Hörster, journaliste chez Fussball Transfers. «Son début de saison n’a pas été bon, c’est vrai. Il s’est peut-être trop mis la pression.» Le joueur l’a lui-même admis après un match cette saison. Il a avoué comprendre pourquoi il n’a pas été utilisé, car il n’avait pas bien joué lors de ses premières sorties de la saison. En conférence de presse, le directeur sportif du club, Christoph Freund, a évoqué son cas ce vendredi. «Mathys a impressionné en pré-saison. Il est encore très jeune, mais il est avec nous depuis longtemps. Il est toujours critique envers lui-même et travaille dur sur lui-même tous les jours. Je ne m’inquiète pas pour lui.» Idem pour Vincent Kompany, qui a déclaré en conférence de presse : «j’ai moi aussi été un jeune joueur. C’est tout à fait normal d’avoir des hauts et des bas. Il faut juste qu’il continue. Nous croyons en lui.»

La suite après cette publicité

Un avenir déjà en danger ?

Malgré tout, il va devoir mettre les bouchées doubles pour se faire une place alors que la concurrence est féroce. Bild explique qu’il est actuellement derrière Michael Olise, Serge Gnabry et Leroy Sané. Sans oublier Kingsley Coman, qui est finalement resté cet été. En ce qui concerne le poste de n°9, où il peut aussi jouer, la place est occupée par Harry Kane, qui est intouchable. La situation n’est donc pas évidente pour le jeune international tricolore U21. Bild révèle d’ailleurs qu’il ne se satisfait pas/plus du rôle de joker. Il en va de même pour son club, qui veut le voir se développer et progresser. Si son cas ne s’arrange pas dans les prochaines semaines, un prêt lors du mercato d’hiver 2025 n’est pas à exclure d’après la publication allemande. Notre confrère, Lukas Hörster, estime que cela peut être une bonne solution pour que le Français poursuive progression sur le terrain plutôt que sur le banc.

«Tel a été une bonne recrue pour le Bayern Munich. Tout le monde au club croit en lui. Il a déjà montré ses qualités avec un impact énorme en sortant du banc. Il a signé un nouveau contrat en mars. Mais il doit faire preuve de patience. Il en veut peut-être trop tout de suite. Il n’a que 19 ans et il est dans l’un des plus grands clubs du monde. Il y a beaucoup de grands joueurs offensifs au Bayern qui prennent toutes les minutes de jeu, c’est sûr. Et le problème principal au Bayern est qu’il est compliqué pour les entraîneurs de prendre le temps d’intégrer les jeunes joueurs parce que le club a viré les coachs très vite dans le passé. Mais Musiala et Pavlovic ont prouvé que c’était possible. Tel a besoin de patience. Peut-être qu’un prêt dans une bonne équipe de Bundesliga l’aiderait à revenir encore plus fort à Munich.» La question se posera certainement en janvier si son cas n’évolue pas dans le bon sens. Mathys Tel sait quoi faire pour changer la donne.