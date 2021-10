Vidéo : incendie dans le stade devant accueillir Andorre-Angleterre

La suite après cette publicité

Le match Andorre-Angleterre prévu ce samedi et comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 connaît une perturbation imprévue. Un incendie assez impressionnant s'est déclaré dans l'Estadi Nacional d'Andorre-la-Vieille.

Sur les images filmées par Sky Sports, on peut constater que les bancs de touche et un promontoire où sont installées des caméras sont complètement dévorés par les flammes. Pour des questions de sécurité, il n'est pas impossible de voir la rencontre être décalée ou délocalisée.

BREAKING: A fire has broken out at the Estadi Nacional, where Andorra are set to play England in Saturday's World Cup qualifier. pic.twitter.com/RTG64JhfUl