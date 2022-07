Sime Vrsaljko quitte l'Atlético de Madrid pour l'Olympiakos

L’Olympiakos pioche du côté de Madrid. Après la fin de son contrat avec l’Atlético de Madrid, Sime Vrsaljko vient de signer pour deux ans et une année supplémentaire en option avec le club athénien.

Le joueur de 30 ans aura joué 98 matchs toutes compétitions confondues avec les Colchoneros pour 3 buts et 10 passes décisives. Le latéral droit international croate (52 sélections) jouera pour le club grec jusqu’en 2025.

Ο Σίμε Βρσάλικο στα «ερυθρόλευκα»! / Sime Vrsaljko in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪

#Olympiacos #Transfer #Welcome #SimeVrsaljko #WelcomeVrsaljko #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/sq4HYaZULW