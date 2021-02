PSG : Mauricio Pochettino doit encore bricoler

La suite après cette publicité

Mettre la pression sur Lille et l'Olympique Lyonnais. Ce samedi, le Paris SG a l'occasion de repasser devant les Gones et de revenir à un point des Nordistes, qui ne jouent que dimanche. Il faudra pour ce faire l'emporter à Dijon (27e journée de Ligue 1). Et si le déplacement chez la lanterne rouge pourrait apparaître comme une promenade de santé, les nombreuses absences compliquent, encore une fois, la tâche parisienne.

Les Rouge-et-Bleu devront en effet faire sans Leandro Paredes (suspendu pour accumulation de cartons), Mauro Icardi (victime d'une gastro-entérite), Alessandro Florenzi (victime d'une lésion à l’adducteur droit) ni Marco Verratti (touché au pied droit à l’entraînement jeudi), mais seront aussi privés de Neymar Jr, Angel Di Maria et Juan Bernat, toujours en phase de reprise. Pablo Sarabia, Timothée Pembélé et Colin Dagba sont eux de retour dans le groupe, mais ils sont certainement à court de rythme.

Rafinha et Draxler ont un coup à jouer

Mauricio Pochettino a évoqué ces absences, dommageables notamment dans le domaine de la création. «Nous chercherons à trouver la solution avec les autres joueurs à disposition pour le match de demain. (...) Nous avons peu de temps pour décider, nous avons essayé différentes options, on choisira demain la meilleure option pour avoir un bon rendement et gagner le match, ce qui est le principal évidemment», a expliqué le coach argentin en conférence de presse. Rafinha, pas forcément dans les petits papiers de l'entraîneur selon les derniers échos du Parisien, pourrait être l'une des solutions évoquées par le technicien.

«Oui, c’est l’une des options à laquelle on réfléchit, commencer avec Rafinha titulaire face à l’absence de Verratti et maintenant qu’on le connaît mieux, il a des chances de démarrer demain, oui», a-t-il confié. Julian Draxler, auteur d'une bonne entrée à Barcelone, pourrait lui aussi profiter des nombreuses absences pour retrouver une place de titulaire pour un match plus important qu'il n'y paraît pour les champions de France en titre.