La pépite Endrick encense Cristiano Ronaldo

Convoitée par toute l'Europe, la pépite Endrick évoluant à Palmeiras a fait parler d'elle pour la bonne cause. Lors de la journée des enfants, le joyau brésilien, âgé seulement de 16 ans, a rendu visite au GRAACC (Groupe de soutien aux adolescents et aux enfants atteints de cancer) et a échangé avec les enfants présents. Le média Globo a relevé quelques passages.

L'occasion d'évoquer entre autres Cristiano Ronaldo (37 ans), qui est une source de motivation pour lui : « Je suis extrêmement heureux. J'ai vu Cristiano Ronaldo faire des choses comme ça, aller donner du sang, suivre les petits enfants... Je veux le faire aussi. C'est un gars qui en veut toujours plus, cherche toujours plus de choses et travaille » explique le jeune joueur de Palmeiras.