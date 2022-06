Bulgarie : grave accident du bus qui transportait l'équipe

Ce samedi, le bus qui transportait l'équipe nationale de la Bulgarie a été impliqué dans un très grave accident de la route à quelques heures de la rencontre de Ligue des Nations face à la Géorgie. Selon un rapport du média géorgien Sportall, la collision s'est produite lorsque le premier bus a dû freiner brusquement sur la route, ce qui a provoqué une violente collision avec le deuxième bus juste derrière.

La suite après cette publicité

L'accident grave a fait plusieurs blessés chez les joueurs dont le milieu de terrain bulgare Todor Nedelev. Ce dernier a dû être transporté dans un hôpital local où on lui a diagnostiqué un traumatisme crânien et où il a dû subir une intervention chirurgicale. La fédération bulgare a communiqué : «L'équipe nationale bulgare a subi un grave accident de la circulation après son arrivée à Tbilissi. Sur le chemin de l'hôtel de l'équipe, le chauffeur du premier des deux bus transportant notre équipe a perdu le contrôle du véhicule, provoquant un accident grave. Après la collision, Todor Nedelev a été transporté dans un hôpital local. Tous les autres membres de l'équipe et le personnel de l'équipe nationale bulgare vont bien.»

The horrible images of Bulgaria's team bus following last night's awful traffic accident in Tbilisi after which Bulgaria international Todor Nedelev had to undergo head surgery. He'll remain in the Tbilisi hospital for at least a week and he will be recovering min 3-4 months https://t.co/5iZG33cWjW pic.twitter.com/xDc50JT2a6