OL : le message de bienvenue d'Aulas à Islam Slimani

La suite après cette publicité

Après plusieurs jours d'attente, l'Olympique Lyonnais a officialisé l'arrivée d'Islam Slimani ce mercredi soir, alors que Moussa Dembélé a lui été prêté à l'Atlético de Madrid, avec option d'achat. Peu de temps après l'officialisation du transfert, les Gones ont organisé une conférence de presse avec le buteur algérien, le président Jean-Michel Aulas et le directeur sportif Juninho. Premier à parler, le boss du club a lancé la conférence de presse en souhaitant la bienvenue à l'ancien joueur de Leicester.

«Je suis très heureux d'accueillir Islam. On avait déjà communiqué en fin d'été, en pensant qu'on pouvait se rapprocher un jour ou l'autre et l'opportunité s'est produite. Je voulais aussi remercier Juni qui a pris les choses en main, comme d'habitude, pour qu'on puisse donner l'opportunité à Moussa de partir à l'Atlético en prêt, avec option d'achat, et d'accueillir Islam pour un contrat de 18 mois. Islam vient et s'est libéré de Leicester», a déclaré Aulas.