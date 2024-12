FIFA-The Best 2024 : Carlo Ancelotti élu entraîneur de l’année

La ville de Doha au Qatar accueillait ce mardi soir la cérémonie des trophées des FIFA-The Best. Plusieurs prix sont donc décernés durant cette belle soirée où les acteurs et actrices sont mis en lumière pour leurs accomplissements réalisés la saison dernière, sur la période du 21 août 2023 au 10 août 2024 inclus. Dans la catégorie meilleur entraîneur masculin de la FIFA, les nommés étaient : Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis de la Fuente (Espagne), Pep Guardiola (Manchester City) et Lionel Scaloni (Argentine).

Et cette belle bataille acharnée a été remportée, sans surprise, par le manager du Real Madrid : Carlo Ancelotti. Présent à Doha avec le Real Madrid pour la finale de Coupe intercontinentale, le coach madrilène est monté sur scène pour recevoir son prix après avoir notamment remporté le Championnat d’Espagne et la Ligue des Champions.