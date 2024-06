Mercato OL : un nouveau candidat prestigieux veut s’offrir Jake O’Brien

Révélation de la saison lyonnaise, Jake O’Brien pourrait voguer vers de nouveaux horizons lors du mercato estival. Si L’Equipe affirmait dernièrement que l’Olympique Lyonnais n’était pas intéressé à l’idée de lâcher son prodige irlandais, ce dernier ne manque pas de convoitises. Dans cette optique, Everton, l’AC Milan ou encore la Juventus ont dernièrement affiché leur intérêt au sujet du défenseur de 23 ans. Mais ce n’est pas tout.

Selon les dernières informations de The Independent, le Borussia Dortmund, finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions, souhaiterait également s’offrir le natif de Cork. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2023-2024, O’Brien restera comme l’une des principales satisfactions rhodaniennes et l’un des grands artisans de la fantastique remontée des Gones au classement.

L’Europe s’arrache O’Brien !

Recruté par John Textor, qu’il a ramené depuis la réserve de Crystal Palace, le droitier d’1m97 serait en effet sur la short-list des Marsupiaux, à l’heure où l’avenir de Mats Hummels demeure incertain. En quête d’un nouveau défenseur, le club allemand aurait donc ciblé l’Irlandais, lié à l’OL jusqu’en juin 2027. Grande promesse à son poste, l’ancien joueur du RWD Molenbeek pourrait, en attendant, fêter sa première titularisation sur la scène internationale.

Appelé en sélection pour les deux matches amicaux face à la Hongrie (4 juin) puis contre le Portugal, ce samedi, O’Brien a fait une entrée remarquée lors de la victoire (2-1) face aux Hongrois et pourrait donc intégrer le onze contre la Seleção. Une chose est sûre, l’intéressé s’affirme progressivement comme une valeur sûre à son poste et les différents cadors européens ont d’ores et déjà flairé la belle affaire. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec les différentes parties. Une mission qui s’annonce complexe…