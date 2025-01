OM : nouveau coup de gueule contre l’arbitrage

L’OM hausse le ton, une fois de plus, quant à l’arbitrage, après plusieurs décisions jugées défavorables. Après Medhi Benatia et Pablo Longoria, qui sont montés successivement au créneau sur ce sujet délicat, c’est Roberto De Zerbi qui y est allé de son laïus, en conférence de presse. Il lui a été demandé de réagir au communiqué de Nice, qui laissait entendre que la pression marseillaise sur l’arbitrage ne devait pas amener à des "cadeaux" lors des prochaines rencontres.

La suite après cette publicité

« Nice peut être tranquille. On ne veut pas de cadeaux. S’ils ont le temps de faire des communiqués… On se concentre sur nous. Les polémiques ? Ce sont juste des faits, je ne sais pas si on peut parler de polémiques. Si vous regardez mes conférences de presse, vous verrez que je me plains peu de fois des arbitres. Ça me semble étrange, il y avait un penalty clair sur Rowe… Il y avait un penalty aussi évident sur Balerdi… Je ne comprends pas non plus l’expulsion d’Harit face au PSG. J’ai vu Donnarumma avec le visage en sang contre Monaco, et il n’y a pas eu rouge, ça ne me semble pas clair non plus. Je fais aussi des erreurs, comme les arbitres. Mais je ne comprends pas certaines choses. Je ne comprends pas pourquoi le président de Lille est descendu deux fois des tribunes ! Et c’est Benatia qui a été exclu ! Je ne veux pas faire ma victime. On mérite notre 2e place, on ne veut pas de cadeaux », a répondu sèchement De Zerbi avant d’assurer que cela ne parasitait pas le club : «non. Ça concerne le match. Si vous m’en parlez après le match, je réponds. Ça s’arrête là. C’est pareil pour Pablo (Longoria). On ne met de pression à personne. Tout ce qu’on veut, c’est que les choses se fassent de manière juste. Il y a eu des épisodes éclatants». Voilà qui est dit !