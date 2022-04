Ligue 1 : vers une 31ème journée record ?

Les trois premiers matches de cette 31e journée de Ligue 1 ont été très prolifiques en but, avec 20 buts inscrit lors de ses trois rencontres qui ont vu s’imposer le PSG sur la pelouse de Clermont (1-6), Rennes face à Reims (2-3) et Saint-Etienne sombrer à Lorient (6-1). Un week-end de championnat qui pourrait voir tomber quelques records même si selon les chiffres avancés par Opta on serait encore loin de la journée la plus prolifique de l’histoire du championnat de France et des 55 buts inscrits lors de la 5e journée de la saison 1949-50.

Il faudra encore que 35 buts soit encore inscrit lors des sept rencontres restantes, soit cinq par match. Cela semble assez compliqué mais pourquoi pas... En revanche, cette 31e journée pourrait bien devenir la journée la plus prolifique de la saison actuelle et dépasser les 35 buts inscrits par les joueurs de Ligue 1 lors de la 22e journée en janvier dernier.