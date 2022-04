Ligue 1 : le PSG se balade à Clermont grâce à des triplés de Mbappé et Neymar

Après le récital de Lorient contre Saint-Etienne vendredi soir (6-2), et le succès rennais sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi (3-2), la 31e journée de Ligue 1 se poursuivait ce soir avec une rencontre entre le Clermont Foot 63 et le Paris Saint-Germain. Dix-septièmes avec seulement un point d'avance sur l'ASSE, les Clermontois devaient absolument créer la surprise pour se donner un peu d'air et s'éloigner de la zone rouge. Mais en face, les Parisiens, en tête avec douze points d'avance sur le SRFC, voulaient conforter leur place de leader et faire un pas de plus vers le titre. Côté parisien, Mauricio Pochettino alignait un 4-3-3 avec le trio Messi-Mbappé-Neymar en attaque. L'équipe de Pascal Gastien s'avançait en 4-2-3-1 avec Bayo en pointe notamment. Dès les premières minutes, les Parisiens prenaient possession du ballon et allaient ouvrir le score rapidement. Servi dans la surface par Messi, Neymar fusillait Desmas d'une belle frappe croisée (6e, 0-1). Mais avec Seidu qui était resté au sol, suite à un contact avec Mbappé, et qui couvrait tout le monde, les locaux criaient au scandale, mais la VAR validait bel et bien ce but du Brésilien.

Placés assez haut, les Clermontois tentaient de bousculer le PSG pour revenir, en vain. Sur une offrande de Messi, Mbappé devançait Desmas pour le but du break (19e, 0-2). La domination parisienne était totale mais juste avant la pause, Dossou redonnait espoir aux siens sur un service de Khaoui (42e, 1-2). Au retour des vestiaires, les locaux voulaient forcément égaliser pour offrir une fin de rencontre haletante à leur public, mais le PSG déroulait. Après un but refusé à Messi pour un hors-jeu notamment (63e), Neymar signait un doublé sur penalty après une faute de Zedadka sur Mbappé (71e, 1-3). Sur un service sublime du Brésilien, Mbappé signait à son tour un doublé (74e, 1-4). Mais les Parisiens ne s'arrêtaient pas là. Le trio Messi-Neymar-Mbappé fonctionnait à merveille et sur un décalage de l'Argentin, l'international français enroulait parfaitement pour le triplé (80e, 1-5) ! Sur un nuage, KM7 se muait ensuite en passeur pour Neymar, qui marquait lui aussi son troisième but (83e, 1-6). Derrière, Desmas évitait à son équipe d'en prendre plus. Le PSG s'imposait facilement et restait bien en tête au classement. Clermont ne quittait pas le dix-septième rang.