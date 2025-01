Real Madrid - Barcelone : les compos probables

Un Clasico c’est toujours une rencontre à part, même en Supercoupe d’Espagne. Après s’être défaits respectivement de Bilbao et de Majorque, le FC Barcelone et le Real Madrid se retrouvent en finale de la Supercoupe à Jeddah, en Arabie Saoudite. Pour cette rencontre, les deux équipes pourront compter sur un effectif quasi complet, avec notamment la confirmation du retour sur les pelouses de Lamine Yamal côté catalan, lui qui a joué une heure contre Bilbao après avoir été éloigné des terrains pendant presque un mois. Il partagerait le front de l’attaque avec Lewandowski et Raphinha, épaulés par Gavi positionné en numéro 10 du 4-2-3-1 d’Hansi Flick. Au milieu de terrain, Casado et Pedri formeraient le double pivot devant une ligne de quatre défenseurs où l’on retrouverait Jules Koundé, Pau Cubarsi, Inigo Martinez et Alejandro Baldé. Enfin, Wojciech Szczesny resterait dans les cages après sa belle prestation contre Bilbao en l’absence de Ter Stegen.

Côté madrilène, la triplette Vinicius-Mbappé-Bellingham devrait évidemment être alignée d’entrée, soutenus par Rodrygo sur l’aile droite d’un 4-2-3-1 également privilégié par Ancelotti. Le double pivot serait ici constitué d’Eduardo Camavinga et Federico Valverde. En l’absence de Militao, Aurélien Tchouaminé devrait continuer à jouer le pompier en défense centrale, aux côtés de l’Allemand Rudiger. Dans les couloirs de la défense, Lucas Vázquez et Ferland Mendy devraient être titularisés. Le portier belge Thibaut Courtois, dans une excellente forme depuis quelques semaines, serait lui présent pour assurer les cages.