RC Lens : le club préparait la montée en sous-main depuis des mois

Depuis le conseil d’administration de la LFP de ce jeudi 29 avril, le RC Lens est officiellement promu en Ligue 1. Un bonheur que le peuple Sang et Or n’avait plus connu depuis l’exercice 2014-2015. Au lendemain de cette annonce, le président lensois Joseph Oughourlian s’est confié à Ouest France.

Dans cet entretien, le dirigeant explique qu’il considère la montée comme logique et même comme « une bonne nouvelle pour la Ligue 1 » en raison de la ferveur qui entoure la formation du nord de la France. Joseph Oughourlian révèle également que le club préparait en sous-main la montée depuis trois mois : « je viens de procéder à une augmentation de capital de 20 millions, pour effacer les dettes. Je remets au pot pour montrer que les investisseurs sont là. Tout est préparé depuis longtemps. » Un plan risqué alors que les cinq premiers se tenaient en quatre points à dix journées de la fin mais qui s'avère finalement payant.