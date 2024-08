Lens : Massadio Haidara a déjà dit non à 4 clubs !

Massadio Haidara est aujourd’hui l’un des joueurs présents depuis le plus longtemps dans le vestiaire des Sang et Or. Arrivé à Lens durant l’été 2018 après cinq saisons de Premier League avec Newcastle, le solide défenseur international malien, capable d’évoluer aussi bien en latéral gauche qu’en axial gauche, a tout connu dans l’Artois. De la Ligue 2, à la remontée en Ligue 1 en passant par une formidable saison 2022-23 où Haidara a grandement participé à la folie lensoise (36 matches), et bien évidemment à la découverte de la Ligue des Champions (4 apparitions en C1).

A un an de la fin de son contrat, Massadio Haidara (31 ans) n’est pas forcément sur le départ. Le n°21 des Sang et Or, qui avait été bloqué par Lens cet hiver alors que le FC Nantes souhaitait le recruter, s’interroge sur la suite à donner à sa carrière. Bien affûté lors de la préparation estivale lensoise, il a participé à plusieurs matches. Haidara ne veut pas partir pour partir. S’il doit quitter l’Artois, cela sera pour un projet sportif de premier plan. C’est la raison pour laquelle il a refusé, selon nos informations, les approches de Gaziantep, de Rizespor, de l’AEK Athènes et de l’Aris Salonique.