OM : Jérôme Rothen dézingue Igor Tudor

Malgré une préparation estivale très mouvementée en interne et décevante sur le plan sportif, Igor Tudor a réussi ses premiers pas officiels en tant qu'entraîneur de l'OM en battant largement le Stade de Reims dimanche (4-1, 1ère journée de Ligue 1). Si le technicien croate a répondu en conférence de presse aux sifflets du Vélodrome à son égard, son attitude ne plaît pas du tout à Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, aujourd'hui consultant sur RMC. Et l'ex-milieu des Bleus l'a fait savoir au micro de son émission Rothen s'enflamme. « Ce que j’ai vu sur le terrain (face à Reims) cela appartient surtout aux joueurs, on ne peut pas dire que sur la période de préparation actuelle, ça y est il y a une patte Tudor. Ce que je constate juste, c’est qu’il remet tout en question par rapport à ce qui avait été mis en place par Sampaoli », a-t-il d'abord lancé.

Et Rothen de poursuivre. « Je veux bien qu’il y ait eu des changements au club, qu’il soit arrivé sur le tard, mais j’ai l’impression qu’il se prend pour un autre. Par rapport à ses déclarations, par rapport à son 'body language', comme on dit. Je ne comprends pas comment il peut mettre le feu au vestiaire en très peu de temps. Tout se passait bien à Marseille. Alors oui, il y a eu le départ de Sampaoli, mais il y avait une bonne ambiance entre les joueurs, ils ont arraché la deuxième place. [...] Le problème avec une telle ambiance, c’est qu’à la première défaite, il y aura une fracture totale avec son groupe. C’est une fracture aussi qui commence à se mettre en place avec le public, alors que le championnat débute juste. »