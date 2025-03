Real Madrid-Leganes : les compositions officielles

C’est le choc des extrêmes. Le Real Madrid, 2ème, accueille Leganes, 18ème et premier relégable, dans son antre de Santiago Bernabeu (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Toutefois, cette rencontre ne sera à prendre à la légère puisque le Barça a remporté son match en retard jeudi contre Osasuna et a donc trois points d’avance sur la Maison blanche.

Pour cela, Carlo Ancelotti mise sur un 4-3-3. Blessé, Thibaut Courtois laisse sa place à Lunin dans les bois. Deux Français sont sur la pelouse : il s’agit de Camavinga au milieu de terrain et Mbappé au poste de numéro 9. Le capitaine des Bleus sera épaulé par Bellingham et Diaz en attaque. Titulaire, Arda Güler pourra continuer à faire des compilations pour sa bataille numérique face à Szoboszlai. Borja Jimenez opte pour un 4-2-3-1. On retrouve quelques connaissances de Ligue 1 comme le latéral droit Valentin Rosier ou Neyou au milieu de terrain. Cruz et son style surprenant est présent sur l’aile gauche.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Lunin - Vazquez, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia - Arda Güler, Modric, Camavinga - Diaz, Mbappé, Bellingham

Leganes : Dmitrovic - Rosier, Gonzalez, Nastasic, Altimira - Javi Hernandez - Tapia, Neyou - Raba, Oscar, Cruz - Diego Garcia