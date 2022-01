Nice : Christophe Galtier a déjà fait une croix sur le titre

La suite après cette publicité

Le PSG affronte son dauphin en Ligue 1, l'OGC Nice, ce lundi mais ça ne concerne pas le championnat. Les deux équipes vont s'affronter au Parc des Princes dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France. Un choc entre deux prétendants qui renvoie à leur duel à distance en Ligue 1. Vainqueur en titre avec le LOSC en mai dernier, Christophe Galtier estime cette fois qu'il sera impossible de renouveler l'exploit avec le Gym. Le club de la capitale a déjà trop de points d'avance (11) et boxe dans une autre catégorie selon lui. Il parvient même à rejeter la pression sur les épaules de l'OM, son plus sérieux concurrent à la 2e place.

«Il y a trop d’écart entre le PSG et nous, prévient d'emblé le technicien. On est actuellement 2eme. Il y a un match en retard entre Lyon et Marseille. Mes joueurs méritent d’être à leur place par rapport aux efforts fournis. Mais on a encore beaucoup de choses à améliorer dans notre jeu pour être un concurrent ou un favori à la 2eme place. On a encore une marge de progression énorme. Il va y avoir la Coupe de France, encore beaucoup de matches et des confrontations directes. On verra où on sera positionné. Le groupe a énormément à faire pour être un des favoris pour la 2eme place», assure Galtier en conférence de presse.