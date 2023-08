Barça : Joan Laporta annonce de nouvelles recrues !

Le FC Barcelone devrait être actif jusqu’à la fin de ce mercato estival. Se contentant de faire de jolis coups à moindre prix ces dernières semaines, les Catalons ont notamment perdu Ousmane Dembélé et ne l’ont toujours pas remplacé. Alors que la fin du mercato approche à grand pas, seulement quelques noms ont fusé ces dernières semaines mais toutes ces pistes ne sont restées qu’au stade de la simple rumeur. Lié au Barça depuis le début de l’été, Joao Felix est toujours persona non grata à l’Atlético Madrid et aucune offensive réelle du champion d’Espagne est à recenser pour le moment.

La suite après cette publicité

Du côté de Joan Laporta, pas de panique. Dans un entretien accordé à Movistar ce dimanche, le président du club culé s’est exprimé sur le Portugais et a annoncé l’arrivée possible de plusieurs joueurs tout en scellant l’avenir d’Ansu Fati : «Joao Felix ? C’est une question qu’il faut poser à Deco, qui travaille pour avoir un effectif complet. Nous n’avons pas fini le mercato, je pense que nous aurons une marge salariale pour mener à bien les opérations à venir. Et il y en aura plus d’une. (…) Ansu nous aime tous. J’espère que Xavi décidera de le mettre. Ansu est toujours avec nous et nous sommes très heureux qu’il soit là.» Après ces belles paroles, le Barça doit désormais passer aux actes sur le marché des transferts.