OL-Le Havre : Didier Digard pointe du doigt le comportement de l’arbitre

Au terme d’un match fou, l’Olympique Lyonnais s’est imposé en renversant Le Havre, au Groupama Stadium (3-2). Mais selon le coach normand Didier Digard, il y avait trois fautes au départ des buts lyonnais. Ce dernier a voulu, selon sa version, simplement discuter avec l’arbitre à la fin du match. Ce qui lui aurait été refusé.

«Je ne m’exprime jamais sur les arbitres, j’ai prôné la discussion et le dialogue. Je comprends la situation délicate, mais il ne faut pas que ça donne ce qu’il s’est passé aujourd’hui. Il y a des fautes sur nous au début des actions menant aux trois buts lyonnais. J’ai simplement demandé une explication à l’arbitre, il m’a dit "je ne parle pas avec vous". Cela me choque, sa réponse. J’ai pris jaune, mes joueurs voulaient parler avec l’arbitre, je leur ai dit non. Il a été irrespectueux. Quand on est arbitre et qu’on me dit ça… même les Lyonnais n’ont pas compris. Cela me dérange, je comprends la situation, mais les coaches n’ont pas à prendre pour cela», a-t-il lâché sur DAZN.