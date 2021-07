Covid-19 : le Pass sanitaire mis en place par la FFF pour le foot amateur

Ce n'est pas vraiment une surprise au regard des derniers mois compliqués qu'a connu le football amateur, mis à l'arrêt pendant de longs mois. La Fédération Française de Football a annoncé ce samedi, par le biais d'un communiqué, que le Pass sanitaire allait être rendu obligatoire pour participer aux entraînements et aux matchs dans le football amateur. Le Pass sanitaire sera également requis pour accéder aux vestiaires ou encore aux tribunes lors de chaque entraînement ou compétition.

La suite après cette publicité

«Nous sommes conscients que le Pass sanitaire est une contrainte supplémentaire pour nos licencié(e)s et nos clubs. Mais cette mesure apparaît aujourd’hui comme la solution la plus sûre pour reprendre le football en protégeant au mieux nos pratiquants et pratiquantes. Leur santé est notre priorité. La mise en place du Pass sanitaire permet également au football, et au sport français en général, de participer, à son niveau, à l’effort collectif dans la lutte contre la Covid-19 et au retour progressif à la vie normale. C’est pourquoi j’encourage vivement l’ensemble des licencié(e)s de la FFF à aller se faire vacciner. Le football et les terrains nous ont manqué, faisons-en sorte que cela n’arrive plus», a déclaré Noël Le Graët, le président de la FFF. L'essentiel est là : le football va pouvoir reprendre ses droits partout dans l'Hexagone.

Le communiqué complet de la FFF :

«La Fédération Française de Football est heureuse d’annoncer que les compétitions amateurs seniors reprendront en août pour les championnats nationaux, puis à partir du week-end des 28 et 29 août pour la Coupe de France, avant de se poursuivre courant septembre avec le retour des compétitions régionales et départementales.

Cette reprise attendue est rendue possible par la mise en place du Pass sanitaire dès les premiers entraînements et matches de la saison, un Pass dont l’unique objectif est la protection des pratiquants et pratiquantes ainsi que celle de l’ensemble des acteurs du football amateur, bénévoles, encadrants, parents et dirigeants.

L’application de cette mesure est une décision gouvernementale obligatoire, il sera impossible d’y déroger. Elle concernera l’ensemble des fédérations sportives françaises. Le Pass sanitaire sera donc requis pour pouvoir jouer au football et accéder aux vestiaires ainsi qu’aux tribunes avant chaque entraînement ou chaque match de compétition.

Pour rappel, le Pass sanitaire consiste en la présentation numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

un certificat de vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après leur dernière vaccination ;

un test négatif de moins de 48h00 ;

un résultat d'un test RT-PCR positif attestant du rétablissement après avoir contracté la Covid-19.

Le Pass sanitaire est d’ores et déjà obligatoire pour la pratique des seniors et pour les encadrants adultes quelle que soit leur équipe, senior ou de jeunes. Le Pass sera mis en place le 30 septembre pour les jeunes joueurs et joueuses de 12-17 ans, les moins de 12 ans sont exemptés de cette mesure.

La FFF a dès maintenant envoyé le protocole concernant les championnats nationaux aux représentants des clubs. Après concertation avec la Ligue du Football Amateur (LFA), les ligues et les districts, elle publiera le protocole pour les coupes et les compétitions régionales et départementales dans les prochaines semaines, avant la reprise des compétitions régionales.»