Robert Pirès veut entraîner

Il est difficile pour un ancien joueur de combler le manque du terrain. Robert Pirès (46 ans) en est un nouvel exemple. Quatre ans après avoir raccroché les crampons, l'ex-international français (79 sélections, 14 buts), champion du monde 98 et champion d'Europe en 2000, a confié au Parisien son envie de se rapprocher du rectangle vert. Pour ce faire, celui qui a évolué à Marseille, Arsenal ou encore Villarreal a un plan bien précis : passer ses diplômes d'entraîneur.

« L'an prochain j'entends, en effet, pour des questions de délais raccourcis, passer mes diplômes en Espagne », déclare-t-il. Robert Pirès ajoute qu'il a choisi de se lancer dans cette aventure grâce à l'un de ses anciens coéquipiers en équipe de France. « C'est un peu grâce à mon ami Marcel Desailly. Il m'a dit que dans la vie on ne savait jamais de quoi demain serait fait et m'a conseillé de suivre ce cursus au cas où, un jour, un président se montrerait intéressé par mon profil. Je vais suivre ce conseil. Si je peux transmettre mon vécu aux nouvelles générations et leur indiquer la voie, j'en serais le premier heureux. Le terrain me manque », a-t-il rapporté, déterminé.