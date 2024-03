PSG - Reims : Luis Enrique pense que Paris méritait de gagner

Ce dimanche en début d’après-midi, le PSG a été accroché à domicile face à une équipe de Reims solidaire. Une performance médiocre pour les Parisiens qui ne parviennent plus à gagner en Ligue 1 depuis le 17 février dernier. Forcément, après une prestation si poussive face à un adversaire loin d’être à son top de forme, les critiques pleuvent sur le PSG. Pour autant, Luis Enrique, l’entraîneur parisien, ne souhaite pas accabler ses joueurs et est conscient que la tâche allait être complexe face à Reims. Pour lui, son équipe méritait même la victoire.

«Je pense qu’on a été meilleurs qu’eux, on a bien réagi après le premier but, on s’est créé des occasions, rappelle l’ancien sélectionneur de l’Espagne au micro de Prime Vidéo. Je pense qu’on méritait de gagner. Mais en football, il faut être prêt : des matchs difficiles sont à venir, on doit être préparé. Si le turnover est en cause ? Je ne pense pas. C’est la manière dont je manage mon équipe. Je suis très heureux de la mentalité des joueurs, lors de toute la saison. Il y a la bonne mentalité. (…) Parfois on fait des erreurs et on a été punis pour ça. Tous les joueurs qui ont joué aujourd’hui, tout le monde a eu la bonne attitude.»