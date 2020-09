Ligue Europa : Reims s'impose face au Servette et accède au 3e tour de qualification

Ce jeudi soir, le Stade de Reims se déplaçait à Genève pour défier le Servette en Ligue Europa (2ème tour de qualification). Et l'équipe entraînée par David Guion commençait parfaitement en ouvrant le score dès la 4ème minute. Après un gros travail côté gauche, Kutesa, dans tous les coups, servait en retrait Valon Berisha qui trouvait le chemin des filets (0-1). L'équipe suisse tentait de réagir avec Imeri (12e, 28e) et Cognat (17e).

Le ton se durcissait et les deux formations tentaient leur chance. Elles se manquaient aussi de précision et multipliaient les approximations. Mais Reims conservait son avantage à la pause (0-1). Au retour des vestiaires, le Servette attaquait avec Kyei (47e) et Imeri (50e). Mais le club français, avec Rajkovic, demeurait solide et poussait pour mettre le deuxième but avec El Bilal Touré, dont la frappe était repoussée par le gardien adverse. Reims parvenait à tenir et s'imposait 1 à 0 au final. L'écurie française accède donc au troisième tour de qualification qui se jouera le 24 septembre face aux Hongrois du MOL Fehérvár FC.