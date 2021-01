Predator 21 Pro Ultimate : les nouveaux gants de gardien adidas

Avec la sortie de la Predator Freak, adidas lance également des gants de gardien : les Predator 21 Pro Ultimate, issus du nouveau pack Superlative. Tout comme la paire de chaussures, les gants Predator se veulent originaux avec un look marquant.

La suite après cette publicité

La structure principale reste la même que sur la version Predator 20 Pro Ultimate de la collection Mutator : le PrimeKnit, qui offrirait un confort unique en main en étant proche de la peau avec un côté « respirant ». La partie principale du gant est faite de polyester à 48%, de coton à 30% et de polyuréthane à 22%.

Le latex URG 2.0 qui était présent sur les précédentes versions fait son retour sur la paume de main à coutures négatives, le grip aiderait les gardiens en « collant » le ballon à la main. Les Zones Flex Anatomiques sont également de retour, placées au niveau des zones de flexion de la main, elles faciliteraient les mouvements et pliages des doigts pour gagner en souplesse.

La multitude de petits pics appelés Demonskin 2.0, qui sont des inserts en silicone, représentent les écailles d'un reptile et permettraient un meilleur contrôle du ballon sur les renvois au poing si cruciaux chez les gardiens.

Le gant existe en deux versions, l'une avec une bande stretch fixe qui permettrait un ajustement parfait et l'autre « Strapless » qui est une version plus longue à enfiler directement sans aucun strap. Comme pour la paire de chaussures Predator Freak, adidas opte pour la continuité avec les gants Predator Pro Ultimate 21 qui n'ont finalement que peu de nouveautés par rapport à la version précédente, misant surtout sur un nouveau look encore plus marqué.