Ross Barkley rebondit à Luton Town

Un an et puis s’en va. Arrivé à l’OGC Nice l’été dernier, Ross Barkley aura montré quelques fulgurances, sans pour autant être régulier, comme souvent dans sa carrière. Libre de tout contrat à l’issue de la saison, l’ancien international anglais (33 sélections, 6 buts) va connaître un cinquième club de Premier League.

Après Everton, Chelsea ou encore Aston Villa, le box-to-box de 29 ans seulement débarque à Luton Town, gratuitement. Tout juste promus dans l’élite après une ascension fulgurante en Angleterre, les Hatters s’offrent un milieu expérimenté, qui viendra renforcer l’entrejeu. «Je suis encore relativement jeune et ces dernières années, je n’ai pas joué autant que je l’aurais souhaité. Mais j’ai réservé beaucoup d’énergie et j’ai pris soin de moi, donc c’est super d’être ici car j’ai beaucoup à montrer, mais je suis prêt et motivé», dévoile Ross Barkley, qui a hâte de se relancer à Luton. À noter que ce dernier portera le n°6 sous sa nouvelle tunique.