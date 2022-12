La suite après cette publicité

Messi et sa troupe sont en passe de réussir leur pari ! L'Argentine s’impose contre la Croatie (3-0) et prend rendez-vous pour la finale de la Coupe du Monde. Une victoire qui a évidemment agité le petit oiseau bleu toute la soirée. Entre le penalty généreux accordé à l'Albiceleste et une défense croate peu inspirée, la rencontre a retourné la Twittosphère.