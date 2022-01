OL - PSG : les notes du match

Les Gones sortent les crocs mais n'avancent pas. L'Olympique Lyonnais a accroché le Paris Saint-Germain (1-1) ce dimanche pour terminer le week-end, dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Même si de nombreux absents étaient à déplorer de chaque côté, à l'instar de Slimani, Toko Ekambi, ou encore Kadewere, partis à la CAN, ou encore Denayer et Mendes côté lyonnais, ainsi que Donnarumma, Messi, Di Maria ou Neymar côté francilien, cette affiche alléchante a tenu toutes ses promesses au Groupama Stadium. Pour parfaitement lancer ce choc à haute intensité, Paqueta a rapidement ouvert la marque d'une belle frappe croisée ne laissant aucune chance à Navas (1-0, 7e), qui venait de capter une première alerte déclenchée par Aouar (6e). Une réalisation venant confirmer la bonne entame des Rhodaniens, organisés en 3-4-2-1 et posant beaucoup de problèmes à leurs adversaires avec leurs transitions rapides parfaitement gérées offensivement. Si les hommes de Pochettino sont revenus au vestiaire bredouilles, ils ont pourtant multiplié les occasions par Herrera (6e), Icardi (7e), Paredes (21e), Marquinhos (24e) mais surtout Mbappé (22e, 42e), qui a trouvé le montant gauche de Lopes juste avant la pause.

La suite après cette publicité

Après la pause, les deux formations ont continué à se rendre coup pour coup, les Lyonnais tentant de faire mal en contre à des Parisiens encore trop brouillons balle au pied, à l'image d'Emerson (51e), d'une situation ayant débouché sur une double occasion pour l'OL, par Dembélé puis Aouar (59e), ou encore d'un tir non cadré de l'entrant Cherki (74e). De son côté, le PSG n'a rien lâché et a accentué le siège autour de la défense adverse. Icardi (54e) puis Mbappé (72e) ont d'abord fait preuve de maladresse. C'est finalement assez logiquement que Kehrer, sorti du banc, a remis les deux formations à égalité en profitant d'une remise fuyante de Verratti (1-1, 76e). De quoi animer un peu plus une fin de match ayant vu Mbappé encore contrarié par le poteau, sur coup franc et où malgré plusieurs situations chaudes de part et d'autre, personne n'a réussi à prendre le dessus. Ce score de parité n'arrange absolument pas Lyon, qui n'a plus gagné depuis le 28 novembre dernier en Ligue 1 et reste ainsi sur 5 matchs sans victoire, scotché à la 11e place du classement. Paris, bousculé, reste solide leader mais enchaîne un 2ème nul de rang en championnat.

Le classement de la Ligue 1

Le classement des buteurs

Le classement des passeurs

L'homme du match : Guimaraes (7,5) : son inspiration d'ouverture a permis à son compatriote d'ouvrir le score contre le cours du jeu. Le milieu de terrain brésilien a souvent été présent dans les bons coups de l'OL, retrouvant Paqueta devant la surface (20e). Il a également très bien joué le coup sur le contre de Dembélé (59e). Son gros travail a permis de récupérer beaucoup de ballons et de se montrer présent dans les duels (9/13), malgré du déchet. Actif pour défendre, il l'a aussi été à la construction du jeu (3 passes clés).

Olympique Lyonnais

Lopes (6) : le gardien de but de l'OL s'est montré impérial en début de rencontre, se couchant bien sur la tentative de Mbappé malgré le hors-jeu (15e) et plongeant sur la frappe lointaine de Paredes (21e). Il a même touché du bout des doigts le lob tenté par Marquinhos (24e). En seconde, il a toujours été vigilant mais a finalement été trompé par le rebond de la frappe égalisatrice de Kehrer (76e). Derrière, le Portugais n'a rien pu faire sur le coup-franc puissant de Mbappé, heureusement pour lui sur le poteau (82e).

Da Silva (5) : très peu sollicité à l'entame de match, les passages de Mbappé à gauche l'ont obligé à rester au contact mais il a bien défendu sur ses tentatives de centre. Il perd de lucidité face aux offensives récurrentes des Parisiens et du bon travail de Nuno Mendes et l'entrant Michut à gauche.

Boateng (5,5) : le central expérimenté a été irréprochable dans ce bloc lyonnais bas, souvent excentré pour soutenir les autres défenseurs à neutraliser l'adversaire. Le champion du monde 2014 a été impeccable et n'a pris aucun risque, que ce soit sur ses interventions ou sur ses passes. Averti en toute fin de match (90e).

Lukeba (6) : le numéro 4 avait pour mission de marquer Icardi dans la surface de réparation, qu'il a réalisée avec brio tout au long de la rencontre, puisque l'Argentin a toujours été dérangé dans le dernier geste. Mais comme ses compères, il a été plus compliqué pour lui de garder leurs cages inviolées, ayant un peu plus de mal dans l'organisation défensive dans le dernier quart d'heure.

Dubois (5) : le capitaine lyonnais a essayé d'apporter sa présence sur les quelques contres initiés, mais ses combinaisons avec Guimaraes étaient bien lues par l'arrière-garde adverse (25e). Néanmoins, ses montées offensives ont été marquées par beaucoup de ballons perdus, notamment en première période.

Guimaraes (7,5) : son inspiration d'ouverture a permis à son compatriote d'ouvrir le score contre le cours du jeu. Le milieu de terrain brésilien a souvent été présent dans les bons coups de l'OL, retrouvant Paqueta devant la surface (20e). Il a également très bien joué le coup sur le contre de Dembélé (59e). Son gros travail du milieu de terrain brésilien a permis de récupérer beaucoup de ballons, malgré du déchet. Actif pour défendre, il l'a également été à la construction du jeu (3 passes clés). Remplacé par Gusto (90e+1) .

Caqueret (6) : le joueur formé au club a été moins en vue que son coéquipier dans le double pivot, mais s'est contenté de faire son travail défensif. Il a eu un gros volume de jeu lors de cette rencontre. En revanche, il a parfois été en difficulté sur certains duels (3/11 duels gagnés). À la récupération, il se projetait vite vers l'avant grâce à des transmissions précises.

Emerson (5,5) : d'abord face à Wijnaldum avant de voir Mbappé passer sur son couloir, le latéral gauche italien n'a pas laissé passer le Bondynois en ne lui laissant pas d'espace pour accélérer balle au pied. Après la pause, il a pu se projeter plus haut sur le terrain, sa frappe n'est pas passée loin des buts de Navas (52e). Parfois trop axial, il a laissé Kehrer seul au second poteau pour l'égalisation. En fin de rencontre, son intervention musclée sur Verratti est sanctionnée d'un carton jaune (84e).

Paqueta (7) : tel un attaquant, le milieu offensif a surpris la charnière centrale adverse par un appel dans l'axe avant d'ajuster Navas d'une reprise croisée (8e). En plus de se montrer dangereux en attaque, il est bien présent dans le pressing à la perte de balle, en profitant même pour jongler afin d'éviter la sortie de balle (28e). Moins offensif en seconde période, l'ancien Milanais est un peu plus reculé pour condenser le milieu lyonnais pour contenir le danger adverse. Remplacé par Cherki (71e) , qui aurait pu trouver la faille (74e, 79e), mais sans la précision dans le dernier geste.

Aouar (5) : profitant de l'approximation des relances parisiennes, l'international français a failli tromper la défense haute pour se procurer la première occasion lyonnaise (6e). S'il a parfois bien combiné avec ses compères du milieu de terrain, il a été très remuant devant la zone de vérité mais ne prenait pas les bons choix balle au pied (26e, 35e).

Dembélé (5) : peu sevré en ballons en raison de la domination du PSG, l'attaquant français s'est cantonné aux multiples courses pour déranger les relances de la défense, tout en proposant des appels dans le dos du bloc adverse pour apporter des solutions. C'est à l'heure de jeu qu'il a eu sa première réelle occasion,

Paris Saint-Germain