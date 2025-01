Pierre-Emerick Aubameyang prépare une étonnante reconversion

Dans une longue interview accordée à The Athletic, Pierre-Emerick Aubameyang s’est confié sur son passage à Marseille, sa fin de carrière et sa reconversion. Si beaucoup de joueurs se voient entraîner en sortie de carrière, lui a d’autres ambitions dans un club. L’ancien Gunner préfèrerait devenir propriétaire d’un club ou directeur sportif, avec un rôle décisionnel dans une grande formation.

La suite après cette publicité

Mais Aubameyang a un rêve plus secret : devenir acteur ! L’attaquant gabonais prend des cours pour maitriser l’art de la scène, et se lancer dans une deuxième carrière au cinéma. « Faire de la comédie, c’est sûr que c’est pour moi », rigole Aubameyang en évoquant son choix de genre. « Si vous me voyez dans un film trop sérieux… non, vous n’allez pas le croire. Si c’est une comédie, oui, vous allez le croire. » Pierre-Emerick Aubameyang, direction Hollywood ?