Le Real Madrid tient le successeur de Zinedine Zidane, le FC Barcelone a bouclé deux recrues de choix

La presse anglaise s'enflamme pour Ferran Torres

En Angleterre, une nouvelle star est née à Manchester City ! On exagère à peine mais la presse britannique s'enflamme ce matin pour Ferran Torres. Dans le cadre de la 36e journée de Premier League, le champion, déjà sacré, a battu Newcastle (4-3) dans un match à rebondissement. Et l'homme du match n'est autre que le milieu de terrain espagnol, auteur d'un triplé. Pour le Daily Express : «Torres, c'est du haut niveau» ! Pour sa première saison en Angleterre, l'ancien de Valence impressionne et pour le Daily Mirror, c'est carrément une «démonstration» qu'a réalisé le joueur de 21 ans sur la pelouse des Magpies. L'autre actualité du jour outre-Manche, c'est la finale de FA Cup qui aura lieu en fin d'après-midi entre Chelsea et Leicester. Le tabloïd reprend une déclaration de Brendan Rodgers qui exhorte ses joueurs à «gagner pour Vichai», le défunt propriétaire des Foxes, décédé tragiquement dans un accident d'hélicoptère en 2018.

Le Real Madrid veut une autre légende pour remplacer Zidane

On file en Espagne où l'avenir de Zinedine Zidane est sur toutes les lèvres ces dernière semaines. En pleine course pour le titre en Liga, le Français laisse planer le doute sur ses intentions la saison prochaine. En effet, Zidane serait fatigué et usé de son expérience sur le banc madrilène même si son contrat court jusqu'en 2022. Si celui qui a tout remporté avec la Casa Blanca ces dernières années venait à claquer la porte cet été, la direction madrilène tient déjà son remplaçant selon Marca. Et ce serait Raúl, une autre légende merengue. Comme l'annonce le quotidien madrilène, l'ancien attaquant ferait figure «d'alternative» à Zidane. «Il est le favori pour occuper le banc si le technicien ne continue pas. Il est prêt à faire le grand saut et connait déjà sa première expérience sur un banc avec la Castilla en deuxième division.» D'ailleurs, Le Parisien dans ses pages intérieures nous apprend que le destin de Zidane au Real pourrait être lié à celui de Kylian Mbappé. «L'avenir du coach français et du joueur parisien pourrait être conditionné à l'arrivée ou non de l'attaquant au Real Madrid. L'objectif de la direction est de conserver Zidane pour attirer Mbappé.» Les prochaines semaines s'annoncent intense au Real !

Le FC Barcelone veut révolutionner son attaque

De son côté, le FC Barcelone commence à dessiner les contours de son effectif la saison prochaine. Comme l'indique Sport dans son édition du jour, le club catalan devrait boucler rapidement le recrutement de deux attaquants. Sans grande surprise, il s'agirait de Sergio Agüero et Memphis Depay. «Les deux attaquants, qui arriveront gratuitement, renforceront l'équipe blaugrana la saison prochaine. Ce sont deux profils différents qui se complètent et Koeman a déjà donné son accord à leurs arrivées.» Le Barça entame donc sa révolution !