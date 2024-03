PSG : Antoine Kombouaré comprend le traitement de Kylian Mbappé

Ménagé par Luis Enrique ces dernières semaines, Kylian Mbappé (25 ans) a passé plus de temps sur le banc qu’à l’accoutumée. L’entraîneur du Paris Saint-Germain justifie cette décision en pensant à l’avenir, un futur où l’attaquant français ne sera plus à sa disposition. C’est en tout cas le message que Antoine Kombouaré perçoit, comme il l’a confié au cours d’un entretien accordé à L’Équipe.

La suite après cette publicité

«En tant qu’entraîneur, il y a ce qu’il dit et ce qu’il fait. Le message qu’il fait passer, peut-être, c’est 'je prépare l’avenir et dans le même temps mon joyau je le préserve et je le fais jouer les grands matches en Ligue des champions et en Coupe de France’», a estimé Kombouaré dans un premier temps, avant d’évoquer la suite. «Je perçois son message ainsi et je vais voir maintenant ce qu’il va faire, dès demain en Coupe de France contre Nice. Mbappé n’a qu’une idée, c’est sortir par la grande porte. Il est focus sur la Ligue des Champions», s’est interrogé l’ancien entraîneur de Nantes. Réponse demain soir lors de l’annonce des compositions d’équipes.