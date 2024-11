PSG : Luis Enrique adresse un message à son adjoint endeuillé

Ce samedi soir, le PSG s’est tranquillement imposé face à Angers (4-2). En conférence de presse, avant d’analyser la victoire parisienne, Luis Enrique a tenu à faire passer un message. Le technicien espagnol a rendu hommage à son adjoint Rafel Pol, qui a perdu son épouse ces dernières heures.

«Avant de commencer, je voudrais dire qu’aujourd’hui est un jour très triste. Une personne très importante du staff a perdu sa femme. L’épouse de Rafel Pol est décédée des suites d’une longue maladie. On veut dédier cette victoire à Raquel et Rafel, évidemment à leur famille. On partage sa douleur et on leur envoie beaucoup de soutien.»