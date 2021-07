Les nouvelles confidences de Florian Thauvin sur son départ de l'OM, son mercato et le choix Tigres

La suite après cette publicité

À 28 ans et après sept saisons et demi passées à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a donc choisi de suivre les traces d’André-Pierre Gignac aux Tigres. Accueilli comme une rockstar au Mexique, le champion du monde 2018 va découvrir une nouvelle vie. Une envie forte qu’il doit notamment à son ancien partenaire à l’Olympique de Marseille qu’il voyait s’épanouir depuis son choix de traverser l’Atlantique en 2015.

« Tous les jours, je voyais que Gignac était très heureux, je le voyais tous les jours sur Instagram avec le sourire. En Europe, la mentalité au niveau des clubs, des supporters et des joueurs est très différente. Il y a beaucoup d’autres choses en plus du football, c’est difficile. Ce que je veux, c’est profiter de cette opportunité et jouer au football », a-t-il déclaré à l’occasion d’une interview accordée au média Multimedios.

«Je ne me sentais pas bien dans mon club»

Mais ce n’est pas tout. Si l’ancien Bastiais a décidé de changer d’air et de quitter aussi tôt le football européen, c’est aussi parce qu’il voulait échapper à la pression. « Je ne me sentais pas bien dans mon club (l’OM), dans ma vie. Ma vie a beaucoup changé avec l’arrivée de mon fils, donc j’avais besoin de changement. J’ai parlé avec ma femme. La vie à Marseille est bonne, mais il y a des choses que je ne pouvais plus faire comme aller à la pêche. Il y a beaucoup de pression. J’avais besoin d’un changement pour être plus tranquille avec ma femme et mon fils. »

Thauvin se dit désormais heureux et rappelle qu’il n’a pas hésité à refuser des clubs plus huppés pour venir tenter l’aventure au Mexique. « Nous parlions avec Milan depuis septembre (2020), j’ai reçu l’offre de Paolo Maldini en janvier, ensuite Marseille m’a fait une grosse proposition et j’en ai reçu de Lyon, de l’Atlético de Madrid. Ensuite, les Tigres sont arrivés et tout s’est décidé. » Et pour ceux qui douteraient de sa bonne foi en affirmant qu’il a surtout été tenté par le joli contrat offert par les Tigres (un bail de 5 ans assorti d’un salaire annuel net de 5 M€), Thauvin a voulu mettre les choses au point.

« Je n’aime pas parler d’argent, je ne suis pas là pour ça, mais en France, en Espagne ou en Italie, on m’offrait également beaucoup d’argent. Si j’avais voulu jouer pour l’argent, je ne serais pas venu au Mexique, j’aurais joué en Chine ou en Arabie Saoudite. Ici, j’ai tout pour être heureux : jouer au football, les supporters, un très grand club, gagner des titres, j’ai tout ! » Un homme heureux qui n’attend plus que de faire ses premiers pas en Liga MX.