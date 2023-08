Ligue 1 : Reims s’amuse de Montpellier et monte sur le podium, Strasbourg et Metz s’imposent

Suite de la troisième journée de Ligue 1 et on avait le droit à un joli duel entre Montpellier (6e) et le Stade de Reims (9e). Le vainqueur pouvait ainsi monter sur le podium de la Ligue 1. Et il ne fallait pas arriver en retard sur la pelouse de la Mosson puisque Reims virait rapidement en tête. Malgré une première incursion signée Keita Nakamura qui croisait trop (3e), les Champenois trouvaient la faille dans la foulée. Sur un corner frappé sur la droite par Teddy Teuma, Yunis Abdelhammid surgissait au second poteau et concluait d’un joli coup de casque (1-0, 8e). Une entame idéale pour les joueurs de Will Still. Par la suite, les deux équipes se tenaient en respect et Montpellier tentait de réagir. Néanmoins, juste avant la pause, Reims se mettait à l’abri sur un coup franc de Teddy Teuma qui se logeait dans la lucarne droite (2-0, 41e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 7 3 5 2 1 0 10 5 2 Marseille 7 3 3 2 1 0 6 3 3 Reims 6 3 3 2 0 1 6 3 4 Brest 6 3 0 2 0 1 5 5 5 Rennes 5 3 4 1 2 0 8 4 Voir le classement complet

Dos au mur, Montpellier passait proche de réduire l’écart avant la pause, mais Téji Savanier touchait le haut de la barre (45e +1). Finalement, les Héraultais réussissaient à réduire le score avant la pause via la sensation jordanienne Mousa Al-Tamari, qui se jouait de Josh Wilson-Esbrand avant de fracasser la lucarne droite rémoise (2-1, 45e +4). Au retour des vestiaires, à la suite d’un mauvais dégagement de Christopher Jullien, Teddy Teuma ne se faisait pas prier et concluait d’une reprise se logeant sous la barre transversale (3-1, 56e). Reims pouvait même enfonçait son adversaire, mais Oumar Diakité se manquait sur le penalty qu’il avait obtenu (64e) puisque Benjamin Lecomte le repoussait. Un manqué sans conséquence puisque Reims s’impose 3-1 et grimpe ainsi à la troisième place de la Ligue 1.

Dixième de Ligue 1, Strasbourg recevait Toulouse (8e) avec la volonté de s’installer en première partie de tableau. Devant son public de la Meineau, Strasbourg tentait de virer en tête sur une tête d’Emanuel Emegha mais Guillaume Restes le tenait en échec (16e). La réponse toulousaine venait peu après la demi-heure de jeu sur un centre repris de la tête par Thijs Dallinga, manquant le cadre sur la droite pour peu (32e). C’était donc sur un score de parité que les deux formations rentraient aux vestiaires. Les joueurs de Patrick Vieira prenaient finalement l’avantage en seconde période sur un joli travail de Jean-Ricner Bellegarde où Emanuel Emegha concluait de la tête (1-0, 52e). Se faisant quelques frayeurs par la suite, Strasbourg se mettait à l’abri dans les derniers instants. Sur un centre de Lucas Perrin sur la droite, Jean-Ricner Bellegarde contrôlait de la poitrine et concluait d’une lourde frappe (2-0, 89e). Strasbourg s’impose même 2-0 et remonte à la cinquième place.

Match de bas de classement, la rencontre entre Clermont (17e) et Metz (16e) se dessinait déjà comme un duel important en vue du maintien et cela s’était ressenti dans les intentions. Peu animé mis à part une tentative de Komnen Andric (25e) aux abords de la surface, ce premier acte se concluait sur un score nul et vierge à la pause entre deux formations peu inspirées. Les défenses prenant le pas sur les attaques. En seconde période, il s’était fallu d’une glissade de Florent Ogier pour que Georges Mikautadze se présente seul face à Mory Diaw et l’ajuste (1-0, 69e). Les Mosellans remportent une première victoire et sortent de la zone rouge (11e). Clermont perd une place et devient la nouvelle lanterne rouge de la Ligue 1.

