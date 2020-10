Mediapro : l'Elysée à l'affût

Le football français est au plus mal depuis l’annonce de Mediapro. Pour rappel, le diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 a indiqué vouloir renégocier à la baisse le montant des droits TV avec la LFP. Une très mauvaise nouvelle puisque le versement de 172 M€ qui devait être redistribué aux clubs n’est toujours pas arrivé. La Ligue parviendra-t-elle à sortir de cette crise ? RMC Sport annonce que l’Elysée a fait savoir via un communiqué que l’Etat suivait de près cette affaire.

« Dans un contexte sanitaire qui a déjà lourdement affecté nos clubs professionnels, malgré l’appui financier significatif du gouvernement, nous déplorons la démarche entreprise unilatéralement par le groupe Mediapro », indique l’Etat dans le communiqué, tout en ajoutant qu’il suivra l’évolution de l’affaire, même s’il n’a pas vocation à intervenir.