Ligue 1 : le programme complet de la première journée

Alors que cet exercice 2019/2020 vient de se conclure un peu partout en Europe, en France, on prépare déjà les contours de la saison à venir. Dans un communiqué envoyé par la LFP, cette dernière a dévoilé l'intégralité du calendrier de la première journée de championnat 2020/2021.

Si on savait déjà que l'OM et l'ASSE allaient s'affronter en ouverture, on connaît désormais toutes les autres dates, avec ce Lille-Rennes qui s'annonce intéressant le samedi 22 au soir, et qui sera diffusé sur Canal et Téléfoot. Le PSG affrontera de son côté Metz dimanche soir en fermeture de la journée.

Le programme complet de la première journée de la saison 2020/2021

Vendredi 21 août à 19h00 sur Téléfoot Olympique de Marseille – AS Saint-Etienne

Samedi 22 août à 17h00 sur Téléfoot FC Girondins de Bordeaux – FC Nantes

Samedi 22 août à 21h00 sur Canal+ et en co-diffusion sur Téléfoot LOSC Lille – Stade Rennais FC

Dimanche 23 août à 13h00 sur Téléfoot AS Monaco – Stade de Reims

Dimanche 23 août à 15h00 sur Téléfoot Dijon FCO – Angers SCO FC Lorient – RC Strasbourg Alsace Montpellier Hérault SC – Olympique Lyonnais Nîmes Olympique – Stade Brestois 29

Dimanche 23 août à 17h00 sur Canal+ OGC Nice – RC Lens

Dimanche 23 août à 19h00 sur Téléfoot Paris Saint-Germain – FC Metz