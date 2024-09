Un an de prison avec sursis requis contre Djibril Cissé !

Suspecté de «blanchiment de fraude fiscale, d’abus de biens sociaux et d’omission d’écriture comptable», Djibril Cissé risque gros. Ce mercredi, le tribunal correctionnel de Bastia a requis un an de prison avec sursis et 100 000 euros d’amende pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, absent et représenté par son avocat.

La suite après cette publicité

Comme relayé par RMC, L’ex-international français (41 sélections, 9 buts) aurait omis de déclarer une somme de 550 000 euros placée sur un compte lié à une société par action simplifiée (SASU) domiciliée à Furiani - lieu de résidence du Français - et placée en liquidation judiciaire. Le verdict de son procès sera rendu le 13 novembre à Bastia.