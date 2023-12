Lille - Klaksvik : les compositions officielles

Le LOSC doit assurer sa première place. Ce jeudi soir, les Dogues accueillent Klaksvik pour la sixième et dernière journée de la phase de poules de Ligue Europa Conférence. Leaders du groupe A avec 11 points, les joueurs de Paulo Fonseca sont d’ores et déjà qualifiés mais doivent gagner pour valider leur première place devant le Slovan Bratislava (10 unités) afin d’éviter de jouer les seizièmes de finale et de filer directement en huitièmes au mois de mars prochain. En face, les Féroïens sont, eux, déjà éliminés et n’ont plus rien à jouer. À l’aller, le LOSC avait été tenu en échec (0-0). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca, qui ne peut compter sur David, Cavaleiro et Djalo, aligne un 4-2-3-1 quelque peu remanié. Ainsi, Mannone débute dans les cages. Ismaily, Alexsandro, Umititi et Santos composent la défense à quatre tandis que Bouaddi et Bentaleb évolueront devant la défense. Enfin, Ounas, Cabella et Haraldsson tenteront d’alimenter Yazici, seul en pointe. Plusieurs cadres démarrent cette rencontre sur le banc tels que Chevalier, André, Gomes, Zhegrova et Yoro. À noter, le retour de Diakité de retour de blessure et dans le groupe.

Les compositions officielles :

Lille : Mannone - Santos, Umtiti, Alexsandro, Ismaily - Bouaddi, Bentaleb - Haraldsson, Cabella, Ounas - Yazici

Klaksvik : Johansson - Vatnsdal, Faero, Forren - Danielsen, Andreasen, Joensen, Da Silva - Frederiksberg, Gussias, Kronberg