EdF : Didier Deschamps comptait sur Antoine Griezmann

Lundi, Didier Deschamps a rendu un bel hommage à Antoine Griezmann, qui a annoncé sa retraite internationale. Ce jeudi en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a de nouveau eu quelques mots pour le joueur de l’Atlético de Madrid. «Ce n’est pas une décision prise sur un coup de tête. Elle a été prise par Antoine après une réflexion qui a mûri et abouti, comme d’autres joueurs avant. Aujourd’hui, il a 33 ans et demi, il a rarement été blessé, mais c’est une question naturelle que tous les joueurs peuvent se poser avec toutes ces saisons fatigantes sur le plan physique et psychologique. Dans sa réflexion, qu’il précisera, il a pris cette décision et c’est une décision qu’il assume bien évidemment et qui lui va bien, dans le sens où ce n’est pas contraint. On peut toujours trouver les arguments bons ou pas bons… »

Il poursuit : «vous ne pouvez pas avoir tous les éléments, moi, j’en ai un peu plus que vous. Mais je ne vais pas entrer dans les discussions que je peux avoir avec les joueurs. Il y pensait déjà lors de la dernière compétition, comme c’est arrivé à Hugo (Lloris), Raphaël (Varane). Mais il y a cette fatigue des calendriers. J’ai eu une très belle discussion avec lui et j’ai eu un Antoine qui avait bouclé la boucle. Mais en ayant eu le privilège d’avoir Antoine depuis 2014 avec toutes ses qualités footballistiques et humaines, j’ai eu une relation privilégiée avec lui. Ça fait drôle évidemment aujourd’hui parce qu’il était quasi systématiquement avec nous. C’est sa décision, je le répète, je ne peux que le remercier de tout ce qu’il a pu faire et apporter à l’équipe de France. Il n’arrête pas sa carrière, mais c’est un très bel exemple pour les jeunes parce qu’il n’a pas eu un parcours linéaire et fluide. Sur le plan humain, c’est quelqu’un de très attachant et ça n’a pas été simple en équipe de France. Il a eu des périodes compliquées, mais ça a toujours été quelqu’un d’extrêmement généreux, un leader à sa façon… Il avait sa place, il n’y avait pas à essayer de le convaincre. Ce n’était pas un Antoine en pleine réflexion. Il avait déjà pris sa décision après une réflexion aboutie. Sans sa décision, il serait là aujourd’hui.» DD, qui n’a pas essayé de dissuader Grizi, et les Bleus vont devoir faire sans lui à présent…