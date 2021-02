Ligue 1 : le FC Nantes revit à Angers pour la première d'Antoine Kombouaré, Rennes s'incline contre l'ASSE

Un déplacement en Maine-et-Loire pour débuter. Nommé entraîneur du FC Nantes il y a quelques jours pour remplacer Raymond Domenech, Antoine Kombouaré dirigeait son équipe pour la première fois ce dimanche face au SCO, à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1. Avec comme mission de redresser la barre, les Canaris restant sur 16 matches sans succès toutes compétitions confondues. En face, les Angevins, également dans le dur en championnat (1 succès sur les 6 derniers matches de L1), voulaient se reprendre.

Les Canaris respirent enfin

Alors que Raymond Domenech n'a jamais réussi à faire vibrer les supporters nantais, Antoine Kombouaré pouvait lui avoir rapidement le sourire au Stade Raymond-Kopa. Bien décalé par Blas, Simon ouvrait le score d'une belle frappe croisée (4e, 0-1). Boostés, les Canaris retrouvaient des ailes et Louza doublait la mise sur penalty (7e, 0-2). Mais rien n'était fait. Si Lafont brillait en sortant le penalty de Boufal, l'arbitre redonnait penalty au SCO puisque Girotto était rentré trop tôt dans la surface. Mangani prenait le ballon et marquait (33e, 1-2).

Avec cette courte avance, les Nantais subissaient et la pression angevine était de plus en plus importante en seconde période. Alors que Mangani manquait l'égalisation (47e), Boufal trouvait lui la barre transversale (49e). Les hommes de Stéphane Moulin insistaient mais le deuxième but ne venait pas... Les Canaris inscrivaient eux leur troisième par Bamba (86e, 1-3). A la recherche d'un succès depuis le 8 novembre, le FC Nantes renouait avec la victoire mais restait 18e. Une première plus que réussie pour Antoine Kombouaré.

Rennes surpris par l'ASSE, Nîmes laisse la dernière place à Dijon

Dans les autres matches de ce multiplex, le Stade Rennais recevait l'AS Saint-Etienne au Roazhon Park, avec comme objectif de gagner pour conforter sa cinquième place. Les Verts souhaitaient eux enchaîner pour se donner encore un peu d'air. En première période, Bouanga débloquait la situation d'un tir croisé précis (27e, 0-1). Après la pause, Nordin marquait le but du break au terme d'une contre-attaque parfaitement menée (71e, 0-2). Les Verts de Claude Puel surprenaient donc les Rennais, qui enchaînaient un quatrième match sans victoire en L1.

Au Stade Gaston Gérard, Dijon et Nîmes croisaient le fer pour un duel de mal classés, les Dijonnais occupant la 19e place tandis que les Crocos étaient derniers. Grâce à un but de Ripart et un autre d'Eliasson, les visiteurs ont empoché les trois points (2-0) pour laisser leur place de lanterne rouge au DFCO, qui a fini la rencontre à dix après l'expulsion de Sammaritano. Enfin, Metz et Strasbourg pensaient se quitter dos à dos mais Thomasson a offert la victoire aux siens (2-1).

