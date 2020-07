Le LOSC envoie plus de 10 joueurs à Mouscron !

Gérard Lopez est devenu il y a quelques jours le nouveau propriétaire du Royal Mouscron. Le président du LOSC se veut d'ailleurs très ambitieux pour l'écurie belge, souhaitant l'installer dans le top 8 de Jupiler Pro League, ce qui serait synonyme de barrages européens. Et pour y parvenir, l'homme d'affaires luxembourgeois compte évidemment s'appuyer sur le savoir-faire développé à Lille... et certains joueurs des Dogues !

«Lille investit beaucoup dans de jeunes joueurs de talent de 19 à 21 ans. On a cette problématique en France de ne pas avoir de Championnat de réserves professionnelles. Cela ne nous permet pas des rencontres de niveau élevé pour nos jeunes. Cela ne veut pas dire que Mouscron est un club satellite. Dans un premier temps, il nous permet de mettre à disposition des joueurs sous forme de partenariat», a expliqué Lopez en conférence de presse lors de sa prise de pouvoirs.

L'axe Lille-Mouscron tourne à plein régime

Les pensionnaires du Canonnier ont ainsi déjà accueilli, outre les expérimentés Matias Silvestre (35 ans) et Harlem Gnohéré (32 ans), neuf éléments en provenance du LOSC : les attaquants Virgiliu Postolachi (20 ans) et Charles-Andreas Brym (21 ans) ; les milieux offensifs Agim Zeka (21 ans), Darly Nlandu (20 ans), Imad Faraj (21 ans) ; le milieu défensif Jean Emile Junior Onana (20 ans) ; deux défenseurs centraux El Arfang Gueye (21 ans) et Saad Agouzoul (22 ans) ; et le latéral gauche Eric Bocat (21 ans). Beaucoup de mouvements donc. Et ce n'est sans doute pas terminé. Hervé Koffi (23 ans), portier international burkinabé auteur d'une solide saison en prêt à Belenenses, pourrait prochainement débarquer à Mouscron. Le nom du milieu international angolais Show (21 ans), lui aussi cédé à Belenenses en 2019/20, est également cité.

Tout ce petit monde ne sera pas perdu à 26 km du chef-lieu des Hauts de France. C'est en effet Fernando Da Cruz, ancien coach de la réserve à Lille, qui drivera cet effectif au fort accent lillois. Proche de Christophe Galtier, l'ancien international français de futsal a des consignes claires, notamment sur le plan tactique, entendant faire jouer ses hommes en 4-4-2 ou en 4-2-3-1 comme son homologue. Entre Mouscron et le LOSC, qui avaient déjà collaboré au début des années 2010, l'histoire est repartie pour durer !