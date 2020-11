L'élite du football freestyle se retrouve pour le championnat du monde de Redbull

Ce samedi 14 novembre, les meilleurs freestylers (hommes et femmes) de football se retrouveront pour le championnat du monde de Football Freestyle dans des conditions bien particulières.

En raison de la pandémie de Covid-19, chaque finaliste se filmera en direct et exécutera ses meilleures figures depuis chez lui ou chez elle. Seul le jury, qui sera présidé par le Français Gautier Fayolle (7 fois champion du monde de la discipline), sera réuni à Salzbourg avec notamment un invité de luxe, Cesc Fabregas.

Une finale diffusée en direct sur le site de Redbull Streetstyle

Samedi, ce seront 16 hommes et les 8 femmes qui s'affronteront dans une compétition en 1vs1 à élimination directe pour tenter de décrocher le sacre ultime. Il y aura un tableau hommes qui commencera à partir des huitièmes de finale et un tableau femmes qui débutera dès les quarts de finale. Chaque confrontation durera 3 minutes et comme un battle de danse, les freestylers alterneront toutes les 30 secondes à la demande du jury. Chaque freestyler aura donc 3 passages par tour pour surpasser son adversaire et tenter d'impressionner le jury.

On retrouvera deux représentantes françaises, Mélodie Donchet (la tenante du titre) et quatre fois championne du monde ainsi que la jeune Pola Gomez, vice-championne de France 2020, mais également un Français, Logan Ragouramin. Cette finale mondiale du Red Bull Street Style sera diffusée en direct sur le site de Redbull à partir de 20h, ce samedi 14 novembre. Le rendez-vous est pris !