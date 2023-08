Reims : offre refusée de 18 M€ pour la pépite Ernest Nuamah !

La suite après cette publicité

C’est un nom qu’on devrait encore entendre quelques années. Depuis ses débuts du côté de Nordsjælland, le jeune attaquant ghanéen Ernest Nuamah (19 ans) fait parler de lui. Arrivé à l’hiver 2022 au Danemark, cet ailier percutant et très doué techniquement a vite fait parler de lui (12 buts et 4 offrandes en 30 matches la saison dernière) et a forcément attiré l’œil de plusieurs écuries européennes. Cet été, son nom est d’ailleurs revenu avec insistance du côté du… PSG.

Le club de la capitale s’est penché sur son profil, jugé intéressant notamment pour sa capacité à prendre la profondeur et avaler les espaces. La presse révélait même que Paris était passé à l’attaque dans ce dossier avec une première offre envoyée à son club. Mais conscient de la valeur de son joueur, Nordsjælland n’a pas hésité longtemps avant de refuser les premières avances de la direction parisienne. Dans le même temps, le LOSC de Paulo Fonseca et le Reims de Will Still avaient aussi montré un intérêt pour le joueur.

Une offre de 18 millions d’euros refusée

Mais depuis plusieurs semaines, il semblait que les rumeurs autour du joueur ne se soient calmées. Du moins en apparence. Car selon nos informations, Reims n’a pas lâché le joueur du tout et a même dégainé une première offre de 18 millions d’euros. Une offre XXL pour un club comme Reims mais qui n’a pas suffi à convaincre Nordsjælland qui l’a encore refusé. D’autres clubs suivent attentivement le dossier du joueur qui a déjà inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive en 3 matches sur la saison 2023/2024.

Selon nos indiscrétions, l’Ajax Amsterdam est aussi dans la course. Alors que Mohamed Kudus, pépite ghanéenne de l’Ajax, est tout proche de s’engager avec Brighton (contre un chèque de 44 millions d’euros), la direction ajacide lui cherche un successeur et estime que son compatriote ghanéen pourrait parfaitement coller. Mais il faudra encore une fois convaincre le club danois de le lâcher alors qu’un club anglais, dont le nom n’a pas fuité encore, est aussi dans la course.